Atelier origami Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-21 10:00 – 11:30

Gratuit : non 10€ Inscription obligatoire : https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-recup-origamiTarifs :15€/personne pour les non adhérent·e·s10€/personne pour les adhérent·e·s Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Petit·e·s et grand·e·s, venez vous amuser à plier des feuilles de papier et créer des origamis !Animaux de Pâques ou autres, feuilles blanches, à couleurs ou à motifs, venez découvrir ou redécouvrir l’art de plier du papier.Accessible à partir de 5 ans en fonction de l’intérêt de l’enfant. Tarifs :15€/personne pour les non adhérent·e·s10€/personne pour les adhérent·e·s

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-recup-origami



