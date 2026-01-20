Atelier origami Rue George Sand Le Sourn

Atelier origami

Rue George Sand Médiathèque Le Sourn Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 13:45:00

fin : 2026-02-04 17:15:00

Date(s) :

2026-02-04

Atelier Origami avec Karine Aboudarham (Atelier Aka).

Fabriquez une suspension et laissez-vous emporter par l’art du pliage.

À partir de 8 ans | Sur inscription. .

Rue George Sand Médiathèque Le Sourn 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 81 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier origami Le Sourn a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté