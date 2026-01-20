Atelier origami Rue George Sand Le Sourn
Atelier origami Rue George Sand Le Sourn mercredi 4 février 2026.
Atelier origami
Rue George Sand Médiathèque Le Sourn Morbihan
Début : 2026-02-04 13:45:00
fin : 2026-02-04 17:15:00
2026-02-04
Atelier Origami avec Karine Aboudarham (Atelier Aka).
Fabriquez une suspension et laissez-vous emporter par l’art du pliage.
À partir de 8 ans | Sur inscription. .
Rue George Sand Médiathèque Le Sourn 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 81 96
