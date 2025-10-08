Atelier origami Rue des Oiseaux Les Andelys

Atelier origami Rue des Oiseaux Les Andelys mercredi 8 octobre 2025.

Rue des Oiseaux Maison de la Famille et des Solidarités Les Andelys Eure

Début : 2025-10-08 15:00:00

fin : 2025-10-08 16:30:00

2025-10-08

Le Centre social des Andelys vous propose un atelier origami, mercredi 08 octobre de 15h00 à 16h30 à la Maison de la Famille et des Solidarités (rue des oiseaux).

Inscription auprès de Muriel LEMAY, animatrice de la vie sociale 06 70 85 50 40 02 32 54 75 63 m.lemay@ville-andelys.fr

Gratuit .

Rue des Oiseaux Maison de la Famille et des Solidarités Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 75 63 m.lemay@ville-andelys.fr

