Atelier Origami ESCC Eugénie-Duval Maen Roch
Atelier Origami ESCC Eugénie-Duval Maen Roch samedi 21 février 2026.
Atelier Origami
ESCC Eugénie-Duval 1 rue Albert Camus Maen Roch Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
Date(s) :
2026-02-21
L’origami est un art magique. Une simple feuille, pas de ciseaux, ni de colle, et l’on peut réaliser toutes sortes de petites réalisations en quelques plis !
Se présentant comme explorateur du pli, Gwenaël Prost est un artiste-plieur vivant à Rennes.
Dans le cadre du projet PORTA’PORTES et de l’installation d’une œuvre sur La Régalante à Maen-Roch, il propose aux jeunes et aux familles, le temps d’une matinée, de découvrir son univers et de plier des origamis décoratifs et pratiques.
Jeune public
Gratuit .
ESCC Eugénie-Duval 1 rue Albert Camus Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 17 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Origami Maen Roch a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne