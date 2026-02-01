Atelier Origami ESCC Eugénie-Duval Maen Roch

Atelier Origami

ESCC Eugénie-Duval 1 rue Albert Camus Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

Date(s) :

2026-02-21

L’origami est un art magique. Une simple feuille, pas de ciseaux, ni de colle, et l’on peut réaliser toutes sortes de petites réalisations en quelques plis !

Se présentant comme explorateur du pli, Gwenaël Prost est un artiste-plieur vivant à Rennes.

Dans le cadre du projet PORTA’PORTES et de l’installation d’une œuvre sur La Régalante à Maen-Roch, il propose aux jeunes et aux familles, le temps d’une matinée, de découvrir son univers et de plier des origamis décoratifs et pratiques.

Jeune public

Gratuit .

ESCC Eugénie-Duval 1 rue Albert Camus Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 17 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Origami Maen Roch a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne