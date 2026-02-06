Atelier origami Librairie Tandem Mauléon-Licharre

Atelier origami

Librairie Tandem 14 avenue Alsace-Lorraine Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

La librairie Tandem vous invite à Mauléon.

Mélanie organise un atelier d’origami sur le thème du nouvel an chinois. Cet atelier est accessible à partir de 8 ans. Sur inscription. .

Librairie Tandem 14 avenue Alsace-Lorraine Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 65 12 librairietandem@gmail.com

