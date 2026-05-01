Atelier origami Librairie Tandem Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre

Atelier origami

Librairie Tandem 14 avenue Alsace-Lorraine Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :

2026-05-27

La librairie Tandem vous invite à Mauléon.

Mélanie anime un atelier d’origami sur la thématique du bouquet de fleurs pour fêter les gens que l’on aime. Cet atelier est accessible à partir de 8 ans. Sur inscription car les places sont limitées. .

Librairie Tandem 14 avenue Alsace-Lorraine Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 65 12 librairietandem@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier origami

L’événement Atelier origami Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque