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Atelier origami Librairie Tandem Mauléon-Licharre

Atelier origami Librairie Tandem Mauléon-Licharre

Atelier origami Librairie Tandem Mauléon-Licharre mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Librairie Tandem

Adresse : 14 avenue Alsace-Lorraine

Ville : 64130 Mauléon-Licharre

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 12 12 Tarif de base plein tarif

Mauléon-Licharre

Atelier origami

Librairie Tandem 14 avenue Alsace-Lorraine Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :
2026-05-27

La librairie Tandem vous invite à Mauléon.
Mélanie anime un atelier d’origami sur la thématique du bouquet de fleurs pour fêter les gens que l’on aime. Cet atelier est accessible à partir de 8 ans. Sur inscription car les places sont limitées.   .

Librairie Tandem 14 avenue Alsace-Lorraine Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 65 12  librairietandem@gmail.com

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English : Atelier origami

L’événement Atelier origami Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque

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