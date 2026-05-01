Atelier origami Librairie Tandem Mauléon-Licharre
Atelier origami Librairie Tandem Mauléon-Licharre mercredi 27 mai 2026.
Mauléon-Licharre
Atelier origami
Librairie Tandem 14 avenue Alsace-Lorraine Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 16:00:00
Date(s) :
2026-05-27
La librairie Tandem vous invite à Mauléon.
Mélanie anime un atelier d’origami sur la thématique du bouquet de fleurs pour fêter les gens que l’on aime. Cet atelier est accessible à partir de 8 ans. Sur inscription car les places sont limitées. .
Librairie Tandem 14 avenue Alsace-Lorraine Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 65 12 librairietandem@gmail.com
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English : Atelier origami
L’événement Atelier origami Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque
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