Atelier Origami Pliages utiles Rue de la République Marmande
Atelier Origami Pliages utiles Rue de la République Marmande samedi 21 mars 2026.
Atelier Origami Pliages utiles
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Intervenant François Verdier, origami Senseï
Porte téléphone, porte-monnaie, étiquette de jardin, tirelire, marque page, porte stylo, portefeuille ou boite, des pliages faciles et toujours utilies.
Intervenant François Verdier, origami Senseï.
Porte téléphone, porte-monnaie, étiquette de jardin, tirelire, marque page, porte stylo, portefeuille ou boite, des pliages faciles et toujours utilies.
-A partir de 10 ans Gratuit inscription obligatoire. .
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Speaker François Verdier, origami Senseï
Telephone holder, purse, garden label, piggy bank, bookmark, pen holder, wallet or box, easy folding that’s always useful.
L’événement Atelier Origami Pliages utiles Marmande a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Val de Garonne