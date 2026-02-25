Atelier Origami Pliages utiles Rue de la République Marmande

Atelier Origami Pliages utiles

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Intervenant François Verdier, origami Senseï

Porte téléphone, porte-monnaie, étiquette de jardin, tirelire, marque page, porte stylo, portefeuille ou boite, des pliages faciles et toujours utilies.

-A partir de 10 ans Gratuit inscription obligatoire. .

English :

Speaker François Verdier, origami Senseï

Telephone holder, purse, garden label, piggy bank, bookmark, pen holder, wallet or box, easy folding that’s always useful.

