Informations pratiques

La Berthenoux

Atelier origami pour les 4-12 ans

1 Rue de la Bonne Dame La Berthenoux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-09-23 12:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Atelier origami pour les 4-12 ans.

La médiathèque accueille Isabelle pour partager un moment autour des origamis. .

1 Rue de la Bonne Dame La Berthenoux 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 30 05 81

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English :

Origami workshop for children ages 4–12.

L’événement Atelier origami pour les 4-12 ans La Berthenoux a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Pays de George Sand