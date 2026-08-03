AGENDA · La Berthenoux
Atelier origami pour les 4-12 ans La Berthenoux
mercredi 23 septembre 2026 · La Berthenoux
Informations pratiques
La Berthenoux
Atelier origami pour les 4-12 ans
1 Rue de la Bonne Dame La Berthenoux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23 12:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Atelier origami pour les 4-12 ans.
La médiathèque accueille Isabelle pour partager un moment autour des origamis. .
1 Rue de la Bonne Dame La Berthenoux 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 30 05 81
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English :
Origami workshop for children ages 4–12.
L’événement Atelier origami pour les 4-12 ans La Berthenoux a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Pays de George Sand