Atelier ORIGAMI Sablé-sur-Sarthe

Atelier ORIGAMI

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 14:30:00

fin : 2026-02-23 16:30:00

Date(s) :

2026-02-23

Tu pourras réaliser un mobile individuel à ramener chez toi et nous ferons ensemble une création collective qui sera suspendue à la Casa et que tu pourras venir admirer ! Amène ton goûter et on partagera tous ensemble !

Amène ton goûter et on partagera tous ensemble !

5€/enfant

Enfants 8/12 ans

Places limitées !

Avec Jennifer

Sur réservation .

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

You can make an individual mobile to take home, and together we’ll make a collective creation that will hang in the Casa for you to admire! Bring your own snacks, and we’ll share them with you!

