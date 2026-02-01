Atelier ORIGAMI Sablé-sur-Sarthe
Atelier ORIGAMI Sablé-sur-Sarthe lundi 23 février 2026.
Atelier ORIGAMI
44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 14:30:00
fin : 2026-02-23 16:30:00
Date(s) :
2026-02-23
Tu pourras réaliser un mobile individuel à ramener chez toi et nous ferons ensemble une création collective qui sera suspendue à la Casa et que tu pourras venir admirer ! Amène ton goûter et on partagera tous ensemble !
Tu pourras réaliser un mobile individuel à ramener chez toi et nous ferons ensemble une création collective qui sera suspendue à la Casa et que tu pourras venir admirer !
Amène ton goûter et on partagera tous ensemble !
5€/enfant
Enfants 8/12 ans
Places limitées !
Avec Jennifer
Sur réservation .
44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
You can make an individual mobile to take home, and together we’ll make a collective creation that will hang in the Casa for you to admire! Bring your own snacks, and we’ll share them with you!
L’événement Atelier ORIGAMI Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-30 par CDT72