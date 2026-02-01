Atelier origami Saint-Julien-Molhesabate
Atelier origami Saint-Julien-Molhesabate jeudi 12 février 2026.
Atelier origami
Salle sous la mairie Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 15:00:00
fin : 2026-02-12 17:00:00
Date(s) :
2026-02-12
Viens fabriquer tes animaux préférés en papier plié (grenouille sauteuse, chat, oiseaux, poisson…)
Atelier ORIGAMI, destiné aux enfants à partir de 8 ans.
Inscriptions aux 06 41 92 81 17
.
Salle sous la mairie Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and make your favorite animals out of folded paper (jumping frog, cat, birds, fish…)
ORIGAMI workshop, for children aged 8 and over.
To register, call 06 41 92 81 17
L’événement Atelier origami Saint-Julien-Molhesabate a été mis à jour le 2026-02-03 par Haut Pays du Velay Tourisme