Atelier origami Saint-Julien-Molhesabate

Atelier origami

Salle sous la mairie Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Début : 2026-02-12 15:00:00

fin : 2026-02-12 17:00:00

2026-02-12

Viens fabriquer tes animaux préférés en papier plié (grenouille sauteuse, chat, oiseaux, poisson…)

Atelier ORIGAMI, destiné aux enfants à partir de 8 ans.

Inscriptions aux 06 41 92 81 17

Salle sous la mairie Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Come and make your favorite animals out of folded paper (jumping frog, cat, birds, fish…)

ORIGAMI workshop, for children aged 8 and over.

To register, call 06 41 92 81 17

