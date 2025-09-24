Atelier origami Saint-Pair-sur-Mer

Atelier origami Saint-Pair-sur-Mer mercredi 24 septembre 2025.

Atelier origami

Médiathèque Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 10:00:00
fin : 2025-09-24 12:00:00

Date(s) :
2025-09-24

Créons ensemble un mobile en origami pour l’entrée de la médiathèque.
Dès 8 ans, gratuit, sur inscription.   .

Médiathèque Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22  mediatheque@saintpairsurmer.fr

English : Atelier origami

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier origami Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-25 par OTGTM BIT Granville