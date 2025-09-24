Atelier origami Saint-Pair-sur-Mer
Atelier origami Saint-Pair-sur-Mer mercredi 24 septembre 2025.
Atelier origami
Médiathèque Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 10:00:00
fin : 2025-09-24 12:00:00
Date(s) :
2025-09-24
Créons ensemble un mobile en origami pour l’entrée de la médiathèque.
Dès 8 ans, gratuit, sur inscription. .
Médiathèque Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr
English : Atelier origami
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier origami Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-25 par OTGTM BIT Granville