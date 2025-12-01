Atelier origami Saint-Sulpice-de-Ruffec

Atelier origami

Salle des fêtes Saint-Sulpice-de-Ruffec Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 12:00:00

2025-12-14

Salle des fêtes Saint-Sulpice-de-Ruffec 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 79 77 14 

