Atelier origami Bibliothèque de Sigoulès et Flaugeac Sigoulès-et-Flaugeac

Atelier origami

Bibliothèque de Sigoulès et Flaugeac 50 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Venez découvrir l’art japonais du pliage de papier lors d’un atelier créatif et convivial. Accessible à tous, petits et grands, cet atelier est un moment de détente et de créativité à partager !

Entrée gratuite sur inscription. .

Bibliothèque de Sigoulès et Flaugeac 50 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 67 65 bibliotheque.sigoules@la-cab.fr

