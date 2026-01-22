Atelier origami Bibliothèque de Sigoulès et Flaugeac Sigoulès-et-Flaugeac
Atelier origami Bibliothèque de Sigoulès et Flaugeac Sigoulès-et-Flaugeac mercredi 11 février 2026.
Bibliothèque de Sigoulès et Flaugeac 50 Route d'Uffer Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne
Gratuit
2026-02-11
2026-02-11
Venez découvrir l'art japonais du pliage de papier lors d'un atelier créatif et convivial. Accessible à tous, petits et grands, cet atelier est un moment de détente et de créativité à partager !
Entrée gratuite sur inscription.
+33 5 53 61 67 65 bibliotheque.sigoules@la-cab.fr
