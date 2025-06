Atelier Origami thème Japon & manga Bibliothèque Bas-en-Basset 2 juillet 2025 16:00

Haute-Loire

Atelier Origami thème Japon & manga Bibliothèque 16 bd de la Sablière Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-02 16:00:00

fin : 2025-07-02 18:00:00

Date(s) :

2025-07-02

Découvrez l’origami avec #azacraft ! Thème Japon et Manga, de 16h à 18h, dès 8 ans.

Réservation recommandée.

Vous repartez avec vos créations.

.

Bibliothèque 16 bd de la Sablière

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 34 76 44

English :

Discover origami with #azacraft! Theme: Japan and Manga, from 4pm to 6pm, ages 8 and up.

Reservations recommended.

You’ll leave with your own creations.

German :

Entdecke Origami mit #azacraft! Thema: Japan und Manga, von 16:00 bis 18:00 Uhr, ab 8 Jahren.

Eine Reservierung wird empfohlen.

Sie gehen mit Ihren Kreationen nach Hause.

Italiano :

Scoprite gli origami con #azacraft! Tema: Giappone e Manga, dalle 16.00 alle 18.00, a partire dagli 8 anni.

Prenotazione consigliata.

Potrete tornare a casa con le vostre creazioni.

Espanol :

¡Descubre la papiroflexia con #azacraft! Tema: Japón y Manga, de 16:00 a 18:00, a partir de 8 años.

Se recomienda reservar.

Te llevarás a casa tus propias creaciones.

L’événement Atelier Origami thème Japon & manga Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-05-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron