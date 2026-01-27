Atelier origami tissu Place Marius Sarda Lapte

Atelier origami tissu

Place Marius Sarda Lapt’ite Pause Lapte Haute-Loire

Début : 2026-02-12 14:30:00

fin : 2026-02-12 16:30:00

2026-02-12

En attendant le printemps, venez fabriquer un élégant papillon en tissu. ​​Activité ouverte à tous et toutes à partir de 7 ans (pour les adultes aussi !!)

Place Marius Sarda Lapt’ite Pause Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

While you wait for spring, come and make an elegant fabric butterfly… Activity open to everyone aged 7 and over (adults too!!)

L’événement Atelier origami tissu Lapte a été mis à jour le 2026-01-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire