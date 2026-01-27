Atelier origami tissu Place Marius Sarda Lapte
Atelier origami tissu Place Marius Sarda Lapte jeudi 12 février 2026.
Atelier origami tissu
Place Marius Sarda Lapt’ite Pause Lapte Haute-Loire
Début : 2026-02-12 14:30:00
fin : 2026-02-12 16:30:00
2026-02-12
En attendant le printemps, venez fabriquer un élégant papillon en tissu. Activité ouverte à tous et toutes à partir de 7 ans (pour les adultes aussi !!)
Place Marius Sarda Lapt’ite Pause Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com
While you wait for spring, come and make an elegant fabric butterfly… Activity open to everyone aged 7 and over (adults too!!)
