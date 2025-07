Atelier « Origamiginal » Médiathèque Agon-Coutainville

Atelier « Origamiginal »

Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Début : 2025-07-31 10:30:00

fin : 2025-07-31

2025-07-31

Atelier « Origamiginal » à la bibliothèque. Dès 7 ans.

Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 30 77

English : Atelier « Origamiginal »

Origamiginal » workshop at the library. Ages 7 and up.

German :

Origamiginal »-Workshop in der Bibliothek. Ab 7 Jahren.

Italiano :

Laboratorio « Origamiginal » presso la biblioteca. Dai 7 anni in su.

Espanol :

Taller « Origamiginal » en la biblioteca. A partir de 7 años.

