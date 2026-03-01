Atelier Oser croire en soi Hôtel Le Champlain La Rochelle

Atelier Oser croire en soi

Hôtel Le Champlain 30 rue Rambaud La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 19:00:00

fin : 2026-03-25 21:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Et si en 2026 tu osais croire en toi ?

Retrouvez-nous le mercredi 25 mars pour un apéro rythmé par de la sophrologie, de tips bien-être, de partages d’expériences et de recommandations de podcasts, livres, documentaires…

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Hôtel Le Champlain 30 rue Rambaud La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

What if in 2026 you dared to believe in yourself?

Join us on Wednesday, March 25 for an aperitif featuring sophrology, wellness tips, experience sharing and recommendations for podcasts, books, documentaries?

L’événement Atelier Oser croire en soi La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-11 par Nous La Rochelle