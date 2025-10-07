Atelier « Oser élargir le champ des possibles » HEC Alumni Paris

Atelier « Oser élargir le champ des possibles » avec HEC Alumni

Cultiver la créativité pour trouver sa place dans un monde professionnel standardisé

Vous sentez-vous parfois dans un cadre professionnel trop rigide ? Souhaitez-vous explorer votre créativité pour innover, résoudre des problèmes et trouver votre place tout en restant authentique ? Cet atelier est conçu pour vous aider à libérer votre potentiel créatif et à naviguer avec confiance dans un monde professionnel souvent standardisé.

Faisant partie du cycle « Intuition et multi-potentialité : des pouvoirs clés de demain, à activer aujourd’hui », cet atelier vous offre une opportunité unique de vous connecter à votre intuition et à votre créativité pour répondre aux défis de votre vie professionnelle.

Programme du cycle :

Atelier « Savoir choisir dans la multi-potentialité : Gérer la dispersion et développer son intuition pour cibler juste » – Mardi 8 avril de 9h à 12h30

Masterclass « Apprendre à connaitre et gérer l’hypersensibilité et les émotions au travail » – Jeudi 22 mai de 18h30 à 20h

Atelier « Oser élargir le champ des possibles : Cultiver la créativité pour trouver sa place dans un monde professionnel standardisé » – Mardi 7 octobre de 9h à 12h30

Ce que vous allez expérimenter :

Des techniques pour stimuler votre créativité et votre sens de l’innovation, afin de résoudre des problèmes professionnels de manière originale

Un espace pour réfléchir à des projets innovants que vous pourriez mettre en œuvre dans votre travail

Des stratégies pour naviguer dans des environnements professionnels qui ne comprennent pas toujours votre fonctionnement atypique

Des outils pour rester authentique tout en vous intégrant dans des structures professionnelles traditionnelles

Une approche unique, alliant art et psychologie :

Travaux de création : à travers la peinture et le modelage, vous stimulerez votre imagination et explorerez de nouvelles perspectives

Création d’une œuvre symbolique : vous réaliserez une pièce artistique qui représente votre « masque professionnel » et votre « vrai moi », pour mieux comprendre et harmoniser ces deux aspects de votre identité

Un accompagnement interactif : grâce au Counselling Intégratif par les arts et au Coaching Psychodynamique, vous explorerez des méthodes qui combinent analyse, créativité, pensée latérale et intelligence collective.

Pourquoi participer ?

Cet atelier est une opportunité unique de :

Libérer votre créativité et en faire un atout majeur dans votre vie professionnelle

Trouver des solutions innovantes pour résoudre des problèmes et innover dans votre domaine

Apprendre à naviguer dans des environnements professionnels tout en restant fidèle à vous-même

Explorer votre identité professionnelle et trouver un équilibre entre adaptation et authenticité

Prêt à élargir le champ des possibles et à transformer votre quotidien professionnel ? Rejoignez-nous pour cet atelier inspirant et libérateur !

L’animatrice : Joëlle Deroy (H.88) est artiste multimédia et Integrative Arts Counsellor, Membre de BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy), Coach Psychodynamique et Lumina Learning Practitioner (Psuchométrie).

Fondatrice du Cabinet Driving Change With Art (drivingchangewithart.com), qui répond à des problématiques d’adaptabilité systémiques ou personnelles, avec le langage de l’art, pour les entreprises et les personnes privées.

Joëlle enseigne dans le Programme HEC Executive Education et à Centrale Supélec (Shift Year).

Formée aux arts visuels à U.C.Berkeley (USA) et à l’atelier Maniglier (France), son atelier d’artiste visuel est basé à Londres. Sa pratique artistique comprend la peinture, la photographie, la céramique et le dessin digital.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-07T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-07T12:30:00.000+02:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/atelier-oser-elargir-le-champ-des-possibles-7-octobre/2025/10/04/12301

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris