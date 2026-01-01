Atelier Oursons Guimauves Maison des Métiers d’Art Douains

Atelier Oursons Guimauves

Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 16:30:00

2026-01-31

Après s’être formé à la Maison Lenôtre, Bastien entame un parcours à la manière des Compagnons du devoir à travers l’Europe.

En 2017, Bastien devient formateur en Chocolatierie-Confiserie à Paris. Puis, en en 2021, il fonde Babzacao, avec la volonté de proposer un chocolat différent tant dans sa production que dans sa consommation et dans le respect de l’environnement, de la santé et de l’humain.

L’artisan-chocolatier s’installe en bords de Seine à Vernon. Depuis plus de 3 ans, il confectionne à la main ses chocolats, à partir d’un cacao sourcé équitablement, issu d’une filière durable, en le travaillant avec des matières premières brutes et de qualité.

Avec l’aide de notre chef chocolatier, vous fabriquerez vos propres oursons guimauves. De la réalisation de la guimauve à la dégustation de celle-ci, vous saurez tout sur les secrets de fabrication de cette confiserie iconique. Vous repartirez bien sûr avec vos créations !!

Public À partir de 8 ans accompagné d’un adulte et 12 ans seul. .

