Atelier ouvert à tous La porcelaine, c’est magique ! Musée national Adrien Dubouché Limoges

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
À l’occasion de la Fête de la science et en partenariat avec Récréasciences. La Fête de la science est de retour au Musée national Adrien Dubouché. Lors d’un atelier ouvert à tous, découvrez le pouvoir magique de la porcelaine sa translucidité ! Venez décorer une assiette en porcelaine de Limoges et ajoutez-y un message secret que seule la lumière pourra dévoiler !
Activité gratuite sans réservation. Ateliers pédagogiques en libre accès sur la durée du créneau horaire. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr
