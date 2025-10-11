Atelier ouvert à tous La porcelaine, c’est magique ! Musée national Adrien Dubouché Limoges

Atelier ouvert à tous La porcelaine, c’est magique ! Musée national Adrien Dubouché Limoges samedi 11 octobre 2025.

Atelier ouvert à tous La porcelaine, c’est magique !

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

À l’occasion de la Fête de la science et en partenariat avec Récréasciences. La Fête de la science est de retour au Musée national Adrien Dubouché. Lors d’un atelier ouvert à tous, découvrez le pouvoir magique de la porcelaine sa translucidité ! Venez décorer une assiette en porcelaine de Limoges et ajoutez-y un message secret que seule la lumière pourra dévoiler !

Activité gratuite sans réservation. Ateliers pédagogiques en libre accès sur la durée du créneau horaire. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

English : Atelier ouvert à tous La porcelaine, c’est magique !

German : Atelier ouvert à tous La porcelaine, c’est magique !

Italiano :

Espanol : Atelier ouvert à tous La porcelaine, c’est magique !

L’événement Atelier ouvert à tous La porcelaine, c’est magique ! Limoges a été mis à jour le 2025-09-13 par SPL Terres de Limousin