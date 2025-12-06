Atelier ouvert chez Anita Perez, sculpteur céramiste Thann

Atelier ouvert chez Anita Perez, sculpteur céramiste

21 rue Marsilly Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Découvrez l’univers d’Anita Perez lors de son atelier ouvert. Une occasion rare d’explorer son travail, ses techniques et ses pièces uniques en céramique.

Poussez la porte de l’atelier d’Anita Perez et découvrez un lieu dédié à la création. L’artiste partage son savoir-faire, explique ses techniques de modelage et présente ses pièces en céramique, chacune empreinte d’expressivité. Un moment privilégié pour comprendre son processus artistique. .

21 rue Marsilly Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 92 91

English :

Discover the world of Anita Perez at her open studio. A rare opportunity to explore her work, techniques and unique ceramic pieces.

