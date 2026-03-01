Atelier Ouvert Collection de Pâques

47 rue des potiers Betschdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Œufs, lièvres, lapins, fleurs et oiseaux, l’arrivée du printemps nous a inspiré une collection de Pâques, dont vous pourrez découvrir la création dans notre atelier exceptionnellement ouvert pour une visite libre et conviviale.

Œufs, lièvres, lapins, fleurs et oiseaux, l’arrivée du printemps nous a inspiré une collection de Pâques, dont vous pourrez découvrir la création dans notre atelier exceptionnellement ouvert pour une visite libre et conviviale. L’occasion d’en savoir plus sur le véritable grès au sel d’Alsace et les traditions de Pâques. 0 .

47 rue des potiers Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 42 74 contact.schmitter@gmail.com

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English :

?eggs, hares, rabbits, flowers and birds, the arrival of spring has inspired us to create an Easter collection, which you can discover in our workshop, which is exceptionally open for a free and convivial visit.

L’événement Atelier Ouvert Collection de Pâques Betschdorf a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme de l’Alsace Verte