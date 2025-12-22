Atelier ouvert de l’artiste en résidence Gabriel Folli Quai de la Planchette Honfleur

Atelier ouvert de l’artiste en résidence Gabriel Folli

Quai de la Planchette La Lieutenance Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04 17:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Vous aimez le dessin ? Participez à l’atelier ouvert de l’artiste en résidence Gabriel Folli

Initiez-vous au plaisir du croquis sur le vif au cœur de nos collections avec l’artiste plasticien Gabriel Folli lors de cet atelier ouvert de l’artiste en résidence de 14h30 à 17h30 en accès libre et gratuit

Que vous soyez adepte du trait précis au crayon mine ou de couleur, ou des aplats vibrants au marqueur noir, cet atelier tout public vous invite à porter un regard neuf sur les trésors des musées de la ville millénaire. .

Quai de la Planchette La Lieutenance Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier ouvert de l’artiste en résidence Gabriel Folli

Do you like drawing? Join artist-in-residence Gabriel Folli at his open workshop.

L’événement Atelier ouvert de l’artiste en résidence Gabriel Folli Honfleur a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Honfleur-Beuzeville