Atelier ouvert de l’artiste en résidence Gabriel Folli Quai de la Planchette Honfleur
Atelier ouvert de l’artiste en résidence Gabriel Folli Quai de la Planchette Honfleur samedi 4 avril 2026.
Atelier ouvert de l’artiste en résidence Gabriel Folli
Quai de la Planchette La Lieutenance Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04 17:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Vous aimez le dessin ? Participez à l’atelier ouvert de l’artiste en résidence Gabriel Folli
Initiez-vous au plaisir du croquis sur le vif au cœur de nos collections avec l’artiste plasticien Gabriel Folli lors de cet atelier ouvert de l’artiste en résidence de 14h30 à 17h30 en accès libre et gratuit
Que vous soyez adepte du trait précis au crayon mine ou de couleur, ou des aplats vibrants au marqueur noir, cet atelier tout public vous invite à porter un regard neuf sur les trésors des musées de la ville millénaire. .
Quai de la Planchette La Lieutenance Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr
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English : Atelier ouvert de l’artiste en résidence Gabriel Folli
Do you like drawing? Join artist-in-residence Gabriel Folli at his open workshop.
L’événement Atelier ouvert de l’artiste en résidence Gabriel Folli Honfleur a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Honfleur-Beuzeville
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