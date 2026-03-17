Atelier ouvert Découverte du métier de restauratrice du patrimoine et visite guidée des réserves du musée Petit-Caux

Atelier ouvert Découverte du métier de restauratrice du patrimoine et visite guidée des réserves du musée

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Jeudi 2026-04-07 15:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-11

Venez rencontrer Mesdames Albendea et Huguet dans leur atelier du mardi 7 avril au vendredi 10 avril 2026. Elles échangeront librement avec les visiteurs sur leur métier et présenteront les œuvres et objets sur lesquels elles réalisent actuellement des restaurations. Mme Huguet ne sera pas présente le jeudi 9 avril et le vendredi 10 avril. Le samedi 11 avril et le dimanche 12 avril à 15 heures, une visite guidée des réserves du musée et de l’atelier de restauration vous sera proposée. Lors de cette visite à plusieurs voix, plongez dans les coulisses du musée et découvrez les réserves et les métiers qui s’y exercent (restauratrice, chargée des collections…). La visite commencera par une présentation de l’atelier de restauration suivie de la découverte de la chambre anoxie et des espaces de stockage des œuvres. Intervenants :* Ester Albendea est conservatrice et restauratrice d’œuvres d’art, spécialisée en polychromies sur bois, avec des compétences en peinture (support toile, bois et mural), sculpture, dorure et structures architecturales (retables, voûtes lambrissées…). Depuis son installation en France en 2014, elle travaille régulièrement pour les Musées de France et les Monuments Historiques, notamment en Normandie où elle est installée.* Yveline Huguet est consultante en conservation préventive, conservatrice-restauratrice spécialisée en matériaux organiques et chercheuse de provenance des œuvres d’art. Elle enseigne au lycée professionnel Tolbiac à Paris, au sein de l’équipe pédagogique pour former les techniciens en préservation des collections (CS-ECP Certificat de Spécialisation Entretien des Collections du Patrimoine).Diplômée depuis plus de 20 ans, elle a mené de nombreux chantiers, seule ou en équipe, sur la restauration des naturalia, les collections ethnographiques, historiques et archéologiques pour des institutions publiques et/ou privées (Louvre, Musée du Quai Branly-Jacques Chirac…), des musées de France (Château musée de Dieppe, Musée d’Histoire Naturelle de Lille…). Dans le cadre de ses activités de consultante en conservation préventive, elle réalise des expertises sur l’état de conservation des œuvres, des évaluations sanitaires des collections et de leur environnement dans les musées de France et/ou à l’international pour l’UNESCO, l’Institut national du patrimoine ou le ministère des Affaires étrangères. * Apolline ROUGET, chargée de conservation et de régie des collections du Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne de Petit-Caux.* Stéphane VOISIN, agent technique du Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne de Petit-Caux. .

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 31 61 mhvq@mairiepetitcaux.fr

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English : Atelier ouvert Découverte du métier de restauratrice du patrimoine et visite guidée des réserves du musée

L’événement Atelier ouvert Découverte du métier de restauratrice du patrimoine et visite guidée des réserves du musée Petit-Caux a été mis à jour le 2026-03-17 par Seine-Maritime Attractivité