ATELIER OUVERT « J’imprime ma sérigraphie » Musée Matisse Le Cateau-Cambrésis

ATELIER OUVERT « J’imprime ma sérigraphie » 20 et 21 septembre Musée Matisse Nord

Tout public à partir de 6 ans

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’exposition temporaire actuellement présentée au musée montre près de 200 sérigraphies réalisées par l’imprimeur et éditeur Éric Seydoux. Elle retrace les grandes étapes d’une carrière ayant duré 40 ans, des années de formation marquées par mai 1968 à ses nombreuses collaborations avec des artistes contemporains. Inspirés par ces œuvres, les visiteurs du musée seront initiés au tirage de sérigraphies, procédé ajouré d’impression à plat rendu célèbre par Andy Warhol mais que l’on retrouve également dans les œuvres de multiples artistes exposés au musée, à commencer par Matisse, Herbin et Claisse. A partir d’un large choix d’écrans et de motifs, ils réaliseront un ou plusieurs tirages en utilisant des couleurs et des supports d’impression variés.

Musée Matisse Place du Commandant Richez, 59360 Le Cateau-Cambrésis, France Le Cateau-Cambrésis 59360 Nord Hauts-de-France 0359733800 https://museematisse.fr Ancienne résidence secondaire des archevêques de Cambrai, seigneurs du Cateau. Le bâtiment actuel, entre cour et jardin, date du milieu du XVIIIe siècle. Le palais a été entièrement rénové en 2002 par les architectes Emmanuelle et Laurent Beaudouin, de Nancy.

Journées européennes du patrimoine 2025

Écrans de sérigraphie de l’atelier du musée © Musée Henri Matisse