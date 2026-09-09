Atelier ouvert « L’ABCédaire imaginaire », Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis

Informations pratiques

Atelier ouvert « L’ABCédaire imaginaire » 19 et 20 septembre Musée Matisse Nord

Dans la limite des places disponibles / Tout public à partir de 4 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’Hommage à Herbin actuellement présenté au musée sera la source d’inspiration de cet atelier. Dans un abécédaire, chaque lettre est illustrée par seulement un mot ou par quelques mots, l’auteur faisant des choix arbitraires. Ce sont ces choix qui rendent chaque abécédaire unique. Inspirés par les œuvres d’Auguste Herbin, de Paul Cox et Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, qui chacun ont imaginé un alphabet plastique, les visiteurs du musée seront invités à créer leur propre alphabet et à réaliser un petit objet : un abécédaire d’artiste de poche, mixant aquarelle, crayon de couleurs et collages.

Musée Matisse Place du Commandant Richez, 59360 Le Cateau-Cambrésis, France Le Cateau-Cambrésis 59360 Nord Hauts-de-France 0359733800 https://museematisse.fr Ancienne résidence secondaire des archevêques de Cambrai, seigneurs du Cateau. Le bâtiment actuel, entre cour et jardin, date du milieu du XVIIIe siècle. Le palais a été entièrement rénové en 2002 par les architectes Emmanuelle et Laurent Beaudouin, de Nancy. Coordonnées GPS : 50° 06’ 23’’ Nord / 3° 32’ 27’’ Est Dépose-minute rue des Poilus de la Grande Guerre (le long du musée) Stationnement esplanade Monplaisir (rue du Bois Monplaisir) Stationnement interdit aux abords immédiats du musée

L’Hommage à Herbin actuellement présenté au musée sera la source d’inspiration de cet atelier. Dans un abécédaire, chaque lettre est illustrée par seulement un mot ou par quelques mots, l’auteur des…

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