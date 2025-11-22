atelier ouvertures des consciences Montfaucon-en-Velay

atelier ouvertures des consciences

Espace Plurimed 2 Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

atelier proposé par Estelle Gayon, médium. De 14h à 17h. 40€

réservation obligatoire 06 65 93 32 50

.

Espace Plurimed 2 Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 93 32 50

English :

workshop with medium Estelle Gayon. 2pm to 5pm. 40?

booking essential 06 65 93 32 50

German :

workshop angeboten von Estelle Gayon, Medium. Von 14:00 bis 17:00 Uhr. 40?

reservierung erforderlich 06 65 93 32 50

Italiano :

laboratorio tenuto da Estelle Gayon, medium. Dalle 14.00 alle 17.00. 40?

prenotazione obbligatoria 06 65 93 32 50

Espanol :

taller impartido por Estelle Gayon, médium. De 14.00 a 17.00 h. 40?

imprescindible reservar 06 65 93 32 50

