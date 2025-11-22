atelier ouvertures des consciences Montfaucon-en-Velay
atelier ouvertures des consciences Montfaucon-en-Velay samedi 22 novembre 2025.
atelier ouvertures des consciences
Espace Plurimed 2 Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
atelier proposé par Estelle Gayon, médium. De 14h à 17h. 40€
réservation obligatoire 06 65 93 32 50
Espace Plurimed 2 Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 93 32 50
English :
workshop with medium Estelle Gayon. 2pm to 5pm. 40?
booking essential 06 65 93 32 50
German :
workshop angeboten von Estelle Gayon, Medium. Von 14:00 bis 17:00 Uhr. 40?
reservierung erforderlich 06 65 93 32 50
Italiano :
laboratorio tenuto da Estelle Gayon, medium. Dalle 14.00 alle 17.00. 40?
prenotazione obbligatoria 06 65 93 32 50
Espanol :
taller impartido por Estelle Gayon, médium. De 14.00 a 17.00 h. 40?
imprescindible reservar 06 65 93 32 50
L’événement atelier ouvertures des consciences Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2025-11-07 par Haut Pays du Velay Tourisme