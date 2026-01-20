Atelier Ouvrons les p’tites oreilles Bibliothèque Oscar Niemeyer Le Havre
Atelier Ouvrons les p’tites oreilles Bibliothèque Oscar Niemeyer Le Havre samedi 14 février 2026.
Atelier Ouvrons les p’tites oreilles
Bibliothèque Oscar Niemeyer 2 Place Niemeyer Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Contes et comptines agrémentées de quelques notes de musique, de couleurs et de doigts magiques…
Des histoires et berceuses à découvrir ou redécouvrir, en famille !
Pour les 18 mois 4 ans accompagnés d’un adulte. Inscription requise pour certaines dates. .
