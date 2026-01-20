Atelier Ouvrons les p’tites oreilles Médiathèque de Caucriauville Le Havre
Atelier Ouvrons les p’tites oreilles Médiathèque de Caucriauville Le Havre mercredi 18 février 2026.
Atelier Ouvrons les p’tites oreilles
Médiathèque de Caucriauville 40 Rue Jules Vallès Le Havre Seine-Maritime
Contes et comptines agrémentées de quelques notes de musique, de couleurs et de doigts magiques…
Des histoires et berceuses à découvrir ou redécouvrir, en famille !
Pour les 18 mois 4 ans accompagnés d’un adulte. Inscription requise pour certaines dates. .
