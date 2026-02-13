Atelier Ozobot, médiathèque Louise Michel, Annecy

Atelier Ozobot Mercredi 4 mars, 10h00 médiathèque Louise Michel Haute-Savoie

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Atelier familial dès 5 ans.

Ozobot, le robot suiveur de lignes.

Assemblez des pièces de puzzle pour donner des consignes à ce robot. Guidez-le grâce à des lignes et des couleurs, et rejoignez la ligne d’arrivée.

Venez découvrir comment diriger un robot en quelques minutes avec les médiateurs de la Turbine sciences.

médiathèque Louise Michel 5 rue françois Vernex, Meythet 74960 Annecy 74960 Meythet Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0485467620 http://bibliotheques.annecy.fr

