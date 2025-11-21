Atelier Pacco creative 20mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-17 14:00 – 16:00

PACCO Creative est un temps d’atelier collectif et créatif entre les associations PACCO et Ô P’tits Coins.Au sein du local d’Ô P’tits Coins, vous serez amené·e·s à expérimenter différentes techniques et pratiques créatives pour des réalisations personnelles ou collectives.Dans une ambiance conviviale et de partages, vous pourrez nous faire découvrir votre culture.Inscription gratuite auprès de l’association PACCO : https://asso-pacco.org/À bientôt !

