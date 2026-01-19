Atelier paillage, initiation au tressage de la corde Danoise sur deux jours Bastide Flandry La Rochegiron

Atelier paillage, initiation au tressage de la corde Danoise sur deux jours

Bastide Flandry 579 chemin de Flandry La Rochegiron Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 180 – 180 – EUR

Début : 2026-02-26 09:30:00
fin : 2026-02-27 16:30:00

2026-02-26

Venez apprendre à tresser la corde danoise sur une chaise traditionnelle avec Sébastien artisan d’art.
+33 6 07 89 67 41  lavanneriepaisible@gmail.com

English :

Come and learn how to braid Danish rope on a traditional chair with Sébastien, an artisan.

