Atelier paillage, initiation au tressage de la corde Danoise sur deux jours Bastide Flandry La Rochegiron

Atelier paillage, initiation au tressage de la corde Danoise sur deux jours
Bastide Flandry 579 chemin de Flandry La Rochegiron Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 180 – 180 – EUR
Début : 2026-02-26 09:30:00
fin : 2026-02-27 16:30:00
2026-02-26
Venez apprendre à tresser la corde danoise sur une chaise traditionnelle avec Sébastien artisan d’art.
Bastide Flandry 579 chemin de Flandry La Rochegiron 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 89 67 41 lavanneriepaisible@gmail.com
English :
Come and learn how to braid Danish rope on a traditional chair with Sébastien, an artisan.
