ATELIER PAIN A LA CITROUILLE Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne jeudi 30 octobre 2025.
Tarif : – – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 14:00:00
fin : 2025-10-30 16:00:00
Date(s) :
2025-10-30
Viens découvrir ce nouvel atelier
Réservation obligatoire .
Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com
English :
Come and discover this new workshop
German :
Komm und entdecke diesen neuen Workshop
Italiano :
Venite a scoprire questo nuovo laboratorio
Espanol :
Venga a descubrir este nuevo taller
