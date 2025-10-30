ATELIER PAIN A LA CITROUILLE Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne

ATELIER PAIN A LA CITROUILLE Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne jeudi 30 octobre 2025.

ATELIER PAIN A LA CITROUILLE

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

Date(s) :

2025-10-30

Viens découvrir ce nouvel atelier

Réservation obligatoire .

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

English :

Come and discover this new workshop

German :

Komm und entdecke diesen neuen Workshop

Italiano :

Venite a scoprire questo nuovo laboratorio

Espanol :

Venga a descubrir este nuevo taller

L’événement ATELIER PAIN A LA CITROUILLE Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-10-10 par Pays Erdre Canal Forêt