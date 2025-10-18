Atelier Pain à la maison forestière des Hogues Les Hogues

Atelier Pain à la maison forestière des Hogues Les Hogues samedi 18 octobre 2025.

Atelier Pain à la maison forestière des Hogues

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Début : 2025-10-18 14:00:00

2025-10-18

Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, venez apprendre avec Michel à faire votre pain au levain. Ce sera l’occasion de partager un moment délicieux, dans une bonne ambiance.

À l’issue de cet atelier vous repartirez avec votre levain, une baguette et votre pâte (façonnée à la main).

Tous les renseignements et fournitures à apporter vous seront indiqués lors de l’inscription.

Tout public

Tarif participation 5 €

Renseignements et inscription au 07 71 28 84 19

Maison forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 7 71 28 84 19

