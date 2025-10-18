Atelier Pain à la maison forestière des Hogues Les Hogues
Atelier Pain à la maison forestière des Hogues Les Hogues samedi 18 octobre 2025.
Atelier Pain à la maison forestière des Hogues
2 Rue des Écoles Les Hogues Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, venez apprendre avec Michel à faire votre pain au levain. Ce sera l’occasion de partager un moment délicieux, dans une bonne ambiance.
À l’issue de cet atelier vous repartirez avec votre levain, une baguette et votre pâte (façonnée à la main).
Tous les renseignements et fournitures à apporter vous seront indiqués lors de l’inscription.
Tout public
Tarif participation 5 €
Renseignements et inscription au 07 71 28 84 19
Maison forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues .
2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 7 71 28 84 19
English : Atelier Pain à la maison forestière des Hogues
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Pain à la maison forestière des Hogues Les Hogues a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de Tourisme Lyons Andelle