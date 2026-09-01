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AGENDA · Montfleur

Atelier pain adulte Moulin de Pont des Vents Montfleur

samedi 26 septembre 2026 · Moulin de Pont des Vents · Montfleur

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Moulin de Pont des Vents
Adresse
7, route du Suran
Ville
39320 Montfleur
Département
Jura
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montfleur

Atelier pain adulte

Moulin de Pont des Vents 7, route du Suran Montfleur Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Les stages de pain pour adultes au Moulin de Pont des Vents de Montfleur.

Au programme: Comment faire son levain naturel et le faire vivre, pétrir et façonner son pain et cuire au feu de bois et conseils pour la cuisson à la maison.

Maximum de 5 personne pour plus de convivialité

Contactez nous pour vous inscrire ou pour tout renseignement.   .

Moulin de Pont des Vents 7, route du Suran Montfleur 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 48 17 89  contact@moulindepontdesvents.fr

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English : Atelier pain adulte

L’événement Atelier pain adulte Montfleur a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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