Atelier pain adulte Moulin de Pont des Vents Montfleur
samedi 26 septembre 2026 · Moulin de Pont des Vents · Montfleur
Informations pratiques
Montfleur
Atelier pain adulte
Moulin de Pont des Vents 7, route du Suran Montfleur Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Les stages de pain pour adultes au Moulin de Pont des Vents de Montfleur.
Au programme: Comment faire son levain naturel et le faire vivre, pétrir et façonner son pain et cuire au feu de bois et conseils pour la cuisson à la maison.
Maximum de 5 personne pour plus de convivialité
Contactez nous pour vous inscrire ou pour tout renseignement. .
Moulin de Pont des Vents 7, route du Suran Montfleur 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 48 17 89 contact@moulindepontdesvents.fr
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English : Atelier pain adulte
L’événement Atelier pain adulte Montfleur a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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