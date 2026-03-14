Atelier pain au levain, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn

Atelier pain au levain, au moulin de Sabathier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-15

Venez mettre la main à la pâte en famille ! Parents et enfants découvrent ensemble les secrets du pain au levain pétrir, façonner, sentir la pâte vivre… et comprendre comment farine, eau et temps créent un pain authentique.

Un moment gourmand, ludique et sensoriel au cœur du moulin, où chacun repart avec son pain cuit au four pain à bois, des astuces, et la fierté d’avoir fait son pain. Durée 1h30 avec visite du Moulin. .

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32 lemoulindesabathier@gmail.com

