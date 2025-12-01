Atelier Pain au levain édition fêtes de fin d’année

4 rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Réalisation de pains de fêtes à base de levain. Pain au seigle aux fruits secs, à base de farine de châtaigne et figues séchées…

Réalisation de pains de fêtes à base de levain. 3 types de pain Pain au seigle aux fruits secs, à base de farine de châtaigne et figues séchées, raisin noisette…

INFOS PRATIQUES :

L’atelier peut accueillir 8 à 10 personnes maximum. Il sera reporté si le nombre de participants minimum de 8 n’est pas atteint.

Des ateliers personnalisés sur demande peuvent s’ajouter au calendrier à partir de 6 participants.

L’inscription ne sera valide qu’une fois le règlement effectué.

Un participant peut annuler sa participation jusqu’à 10 jours avant la date de l’atelier et sera remboursé.

Si l’annulation a lieu après le délai d’annulation, le paiement reste dû.

Fin des inscriptions 48h avant l’atelier afin de garantir la meilleure préparation du matériel et des matières. .

4 rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 01 67 moulin@burggraf-becker.fr

English :

Making holiday breads with sourdough. Rye bread with dried fruit, chestnut flour and dried figs…

German :

Herstellung von Festtagsbroten auf der Grundlage von Sauerteig. Roggenbrot mit Trockenfrüchten aus Kastanienmehl und getrockneten Feigen …

Italiano :

Preparare pani festivi con la pasta madre. Pane di segale con frutta secca, farina di castagne e fichi secchi…

Espanol :

Elaboración de panes festivos con masa madre. Pan de centeno con frutos secos, harina de castañas e higos secos…

L’événement Atelier Pain au levain édition fêtes de fin d’année Dossenheim-sur-Zinsel a été mis à jour le 2025-09-07 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre