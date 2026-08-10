Atelier pain au Moulin de l’Arbalète Moulin de l’Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville

Informations pratiques

Saint-Maclou-de-Folleville

Atelier pain au Moulin de l’Arbalète

Moulin de l’Arbalète 134 Route des Moulins, hameau de l’Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Dans le cadre du programme d’animations Croq’ ton Terroir, participez à cet atelier qui propose une découverte du pain, de sa fabrication à la cuisson.

Chaque participant pourra façonner son pain avant la cuisson, tout en profitant des conseils et des explications donnés sur la fabrication du pain accompagné d’Antoine, boulanger au moulin. (La pâte est préparée en amont étant faite avec du levain, qui demande un certain temps de pousse)

En attendant la cuisson du pain vous suivrez une découverte extérieur du moulin vous permettant de découvrir son fonctionnement et les étapes de transformation du grain en farine.

A la fin de la visite vous repartirez avec votre pain encore tout chaud et prêt à déguster ! Les pains préparés en plus seront vendus sur place pour ceux qui le souhaitent.

L’atelier est proposé pour les enfants à partir de 8 ans, les enfants participants doivent obligatoirement être accompagné d’un adulte. .

Moulin de l’Arbalète 134 Route des Moulins, hameau de l’Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32

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English : Atelier pain au Moulin de l’Arbalète

L’événement Atelier pain au Moulin de l’Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux