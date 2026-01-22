Atelier pain Écomusée Maison Michaud Chapelle-des-Bois

Atelier pain

Écomusée Maison Michaud Combe des Cives Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 13:30:00

fin : 2026-02-11 16:30:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Venez vivre une expérience unique ! L’Écomusée vous propose de vous initier à la fabrication du pain dans la pièce à feu de la ferme. Cet atelier vous permettra de connaître les rudiments de la fabrication du pain présentation des ingrédients, pétrissage, façonnage boulage, repos de la pâte et cuisson dans le four à pain du 17e siècle de la ferme à tuyé. Des explications vous sont aussi données sur le fonctionnement assez particulier du four à bois de la ferme et les différentes étapes de mise en chauffe du four.

Vous réalisez ainsi votre petit pain qui sera cuit dans le four à bois du 17e siècle. En fin d’atelier, repartez avec votre petit pain tout chaud ainsi que la recette !

Une visite guidée de l’écomusée est proposée au cours de l’atelier, entre chaque étape de préparation des pains.

Tout public, adulte seul ou en famille. Sur réservation.

Atelier à 13h30. Durée 3h. .

Écomusée Maison Michaud Combe des Cives Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 27 42 ecomusee.jura@gmail.com

