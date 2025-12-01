Atelier Pain d’épice Hameau de l’Amitié Bellenaves
Atelier Pain d’épice Hameau de l’Amitié Bellenaves mercredi 10 décembre 2025.
Atelier Pain d’épice
Hameau de l’Amitié 5 route de Chenevière Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 14:30:00
fin : 2025-12-10 16:30:00
Date(s) :
2025-12-10
Cuisinez un pain d’épices et dégustez-le, tout en papotant avec des gens sympas !
.
Hameau de l’Amitié 5 route de Chenevière Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 74 80
English :
Bake a gingerbread and enjoy it, while chatting with some nice people!
L’événement Atelier Pain d’épice Bellenaves a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme Val de Sioule