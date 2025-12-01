Atelier Pain d’épice Hameau de l’Amitié Bellenaves

Atelier Pain d’épice

Hameau de l’Amitié 5 route de Chenevière Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-10 16:30:00

Date(s) :

2025-12-10

Cuisinez un pain d’épices et dégustez-le, tout en papotant avec des gens sympas !

.

Hameau de l’Amitié 5 route de Chenevière Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 74 80

English :

Bake a gingerbread and enjoy it, while chatting with some nice people!

L’événement Atelier Pain d’épice Bellenaves a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme Val de Sioule