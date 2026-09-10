Atelier pain et beurre, Maison de Garonne, Boé

Informations pratiques

Atelier pain et beurre Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Maison de Garonne Lot-et-Garonne

Gratuit. Limité en nombre de participants. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Venez vivre une expérience authentique en famille ou entre amis en mettant la main à la pâte.

Lors de cet atelier convivial, petits et grands découvriront les secrets de la fabrication du pain et du beurre, comme autrefois. Du pétrissage de la pâte au barattage du beurre, chaque étape sera l’occasion d’apprendre, de s’amuser et de déguster ses propres créations.

Un moment chaleureux et gourmand à partager ensemble.

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne, 47550 Boé Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 98 65 61 http://www.maisongaronne.ville-boe.fr/ https://www.facebook.com/villedeboe [{« type »: « phone », « value »: « 0553986561 »}, {« type »: « email », « value »: « maison-garonne@ville-boe.fr »}] La maison de Garonne vous accueille pour vous faire découvrir le patrimoine culturel et naturel de la Garonne. Aménagée dans une ancienne tour de guet du XIVe siècle, la maison de Garonne accueille une scénographie rappelant le lien entre le fleuve et les hommes, l’histoire de Boé et de la Garonne agenaise, et de la biodiversité que la Garonne abrite. Depuis son dernier étage à ciel ouvert, le site offre également une vue panoramique sur les paysages alentours. La visite peut se compléter avec le sentier pédagogique aménagé aux abords du site et longeant en partie la Garonne. Parking à proximité (300 m). Accès PMR.

Venez vivre une expérience authentique en famille ou entre amis en mettant la main à la pâte ! Lors de cet atelier convivial, petits et grands découvriront les secrets de la fabrication du pain et du…

©Gaetan Mazas