Atelier Pain maison et tartinables La Grande École Le Havre

Atelier Pain maison et tartinables La Grande École Le Havre mardi 12 août 2025.

Atelier Pain maison et tartinables

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12 18:00:00

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-12

Mettez la main à la pâte lors d’un atelier chaleureux dédié aux pains maison et à leurs tartinables !

Guidés par la cheffe Sabrina, vivez un moment convivial et faites le plein d’idées pour briller lors de vos prochains apéros !

Les petits plus :

– Un verre de cidre ou de jus de pomme offert durant l’atelier

– Chaque participant repart avec les recettes qu’il a réalisées

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Réservation obligatoire

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

English : Atelier Pain maison et tartinables

Get your hands dirty in a friendly workshop dedicated to homemade breads and spreads!

Guided by chef Sabrina, enjoy a convivial moment and get plenty of ideas for your next aperitif!

Little extras :

– A complimentary glass of cider or apple juice during the workshop

– Each participant leaves with the recipes they’ve created

As part of an eco-responsible approach, remember to bring a bag and/or your own container to hold your creations.

Reservations required

German :

In diesem herzlichen Workshop über hausgemachte Brote und Aufstriche können Sie selbst Hand anlegen!

Unter Anleitung der Küchenchefin Sabrina erleben Sie einen geselligen Moment und sammeln neue Ideen, um bei Ihrem nächsten Aperitif zu glänzen!

Die kleinen Extras :

– Ein Glas Cidre oder Apfelsaft als Geschenk während des Workshops

– Jeder Teilnehmer geht mit seinen Rezepten nach Hause

Im Sinne eines umweltbewussten Ansatzes, denke daran, eine Tasche und/oder deinen Behälter mitzubringen, um deine Kreationen mitzunehmen.

Reservierung erforderlich

Italiano :

Sporcatevi le mani in un simpatico laboratorio dedicato ai pani e alle creme spalmabili fatti in casa!

Guidati dalla chef Sabrina, godetevi un momento di convivialità e prendete tutte le idee necessarie per il vostro prossimo aperitivo!

Piccoli extra:

– Un bicchiere di sidro o di succo di mela in omaggio durante il laboratorio

– Ogni partecipante torna a casa con le ricette realizzate

Nell’ottica di un approccio eco-responsabile, ricordate di portare con voi una borsa e/o un contenitore per le vostre creazioni.

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Ensúciese las manos en un simpático taller dedicado a los panes caseros y las cremas para untar

Guiado por la chef Sabrina, disfrute de un momento de convivencia y obtenga todas las ideas que necesita para su próximo aperitivo

Pequeños extras :

– Un vaso de sidra o zumo de manzana gratis durante el taller

– Cada participante se lleva a casa las recetas que ha elaborado

Como parte de un enfoque eco-responsable, recuerda traer una bolsa y/o tu propio recipiente para llevarte tus creaciones.

Reserva obligatoria

