Atelier pain traditionnel Mimizan jeudi 14 août 2025.

Airial de Bouricos Mimizan Landes

Atelier de fabrication traditionnelle de pain Plongez vos mains dans la pâte et découvrez les secrets de la boulangerie artisanale. Guidés par notre boulangère passionnée, vous apprendrez les étapes essentielles pétrissage, façonnage, fermentation et cuisson au feu de bois. Une expérience sensorielle et conviviale pour petits et grands, où chacun repartira avec sa recette et son propre pain. Journée entière sur site: pensez à prendre votre pique-nique.

Réservation obligatoire sur Hello Asso les amis de Bouricos ou au 0662723671 pour informations .

Airial de Bouricos Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 72 36 71 bouricos40@gmail.com

