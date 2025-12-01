Atelier Pains de fête à la levure Dossenheim-sur-Zinsel

Atelier Pains de fête à la levure

4 rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 13:30:00

fin : 2025-12-13 16:30:00

Date(s) :

2025-12-13

En compagnie de Christian Boistelle, apprenez les bases des pains de fête à la levure 3 types de pain : campagne noix, tourte de seigle, châtaigne figue

Pains de fête à la levure 3 types de pain : campagne-noix, tourte de seigle, chataigne figue

Les ateliers sont animés par Christian Boistelle, maître boulanger, pâtissier, confiseur ou par Elisabeth Lotz, cheffe cuisinière et animatrice culinaire Les mains dans la pâte. Ils apportent chacun leurs savoir-faire et leurs connaissances en la matière, pour vous faire découvrir des recettes saines et gourmandes.

Les participants mettent la main à la pâte pour l’élaboration de la recette et emportent leur réalisation à la fin de la séance.

INFOS PRATIQUES

– L’atelier peut accueillir 8 à 10 personnes maximum. Il sera reporté si le nombre de participants minimum de 8 n’est pas atteint.

– Des ateliers personnalisés sur demande peuvent s’ajouter au calendrier à partir de 6 participants.

– L’inscription ne sera valide qu’une fois le règlement effectué.

– Un participant peut annuler sa participation jusqu’à 10 jours avant la date de l’atelier et sera remboursé.

– Si l’annulation a lieu après le délai d’annulation, le paiement reste dû.

– Fin des inscriptions 48h avant l’atelier afin de garantir la meilleure préparation du matériel et des matières. .

4 rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 01 67 moulin@burggraf-becker.fr

English :

With Christian Boistelle, learn the basics of festive yeast breads: 3 types of bread: country walnut, rye pie, chestnut fig

German :

Lernen Sie in Begleitung von Christian Boistelle die Grundlagen der Festtagsbrote mit Hefe: 3 Brotsorten: Landnuss, Roggentorte, Kastanienfeige

Italiano :

In compagnia di Christian Boistelle, imparate le basi del pane lievitato festivo: 3 tipi di pane: alle noci, alla segale, ai fichi e alle castagne, ecc

Espanol :

En compañía de Christian Boistelle, aprenda los fundamentos de los panes festivos de levadura: 3 tipos de pan: de campo con nueces, de centeno, de higo con castañas, etc

