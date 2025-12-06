ATELIER PAINS DE FÊTES Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23

2025-12-23

Atelier pédagogique sur le thème de la fabrication du pain
Inscription obligatoire   .

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51  ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

English :

Pedagogical workshop on the theme of bread making

