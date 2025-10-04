Atelier pains vivants et tartinades Association Vivre au Naturel 10 rue Georges Pompidou, la pointe des châteaux 974 st Leu Saint-Leu

Atelier pains vivants et tartinades Samedi 4 octobre, 09h00 Association Vivre au Naturel 10 rue Georges Pompidou, la pointe des châteaux 974 st Leu La Réunion

80€ l’atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T07:00:00 – 2025-10-04T15:00:00
Fin : 2025-10-04T07:00:00 – 2025-10-04T15:00:00

Une journée pour apprendre à faire différents pains crus et tartinades sucrés et salés 100% végétale, raw, sans gluten avec la Cheffe Leilla Bogaert.
Pains esséniens, craquers, pains croquants, pains de mie …
Pâté végétal, pesto, tapenade, chocolade…

