Atelier Paint & Vision Board Salle Aubervilliers
Atelier Paint & Vision Board Salle Aubervilliers dimanche 18 janvier 2026.
Atelier Paint & Vision board
Une nouvelle année, de nouveau objectif, comment bien démarrer l’année en beauté avec un accompagnement et une pause créative pour s’élever chacune ensemble !
En collaboration avec @palette.ebene et @atelier_sianah_ que nous remercions profondément pour enrichir cette atelier !
➡️ Rejoins-nous pour un échange unique, inscription obligatoire via le lien ci-dessous ou dans la bio :
https://www.helloasso.com/associations/sheshine-caraibes/evenements/atelier-paint-et-vision-board
Un moment de partage dans une ambiance Caribbean Vibes !
Workshop 100% Women’s
Une collation sera offerte
️ Rendez-Vous le dimanche 18 janvier 2026 de 14h à 17h,
2 rue du chemin vert 93300 Aubervilliers
Tarif :
– 30€ Adhérents
– 37€ Non adhérents
Ton billet comprend :
– Un workshop
– Ton vision board (Peinture – Collage, le matériel pour ta création)
– Une collation gourmande
⚠️ Les places sont limitées ⚠️
Venez partager votre créativité et un moment d’échanges entre Woman pour cette nouvelle année 2026 ! Autour d’un atelier et de gourmandise dans la culture Antillaises !
Le dimanche 18 janvier 2026
de 14h00 à 17h00
payant
30 euros Adhérents
37 euros Non adhérents.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-18T15:00:00+01:00
fin : 2026-01-18T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-18T14:00:00+02:00_2026-01-18T17:00:00+02:00
Salle 2, rue du chemin vert 93300 Aubervilliers
https://www.instagram.com/sheshine_caraibes?igsh=Z3VtaGh5YTJhZXRu
Afficher la carte du lieu Salle et trouvez le meilleur itinéraire