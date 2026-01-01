Atelier Paint & Vision Board Salle Aubervilliers

Atelier Paint & Vision board

Une nouvelle année, de nouveau objectif, comment bien démarrer l’année en beauté avec un accompagnement et une pause créative pour s’élever chacune ensemble !

En collaboration avec @palette.ebene et @atelier_sianah_ que nous remercions profondément pour enrichir cette atelier !

➡️ Rejoins-nous pour un échange unique, inscription obligatoire via le lien ci-dessous ou dans la bio :

https://www.helloasso.com/associations/sheshine-caraibes/evenements/atelier-paint-et-vision-board

Un moment de partage dans une ambiance Caribbean Vibes !

Workshop 100% Women’s

Une collation sera offerte

️ Rendez-Vous le dimanche 18 janvier 2026 de 14h à 17h,

2 rue du chemin vert 93300 Aubervilliers

Tarif :

– 30€ Adhérents

– 37€ Non adhérents

Ton billet comprend :

– Un workshop

– Ton vision board (Peinture – Collage, le matériel pour ta création)

– Une collation gourmande

⚠️ Les places sont limitées ⚠️

Venez partager votre créativité et un moment d’échanges entre Woman pour cette nouvelle année 2026 ! Autour d’un atelier et de gourmandise dans la culture Antillaises !

Le dimanche 18 janvier 2026

de 14h00 à 17h00

payant

30 euros Adhérents

37 euros Non adhérents.

Public adultes.

Salle 2, rue du chemin vert 93300 Aubervilliers

https://www.instagram.com/sheshine_caraibes?igsh=Z3VtaGh5YTJhZXRu



