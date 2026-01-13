Atelier paléo-archéo à Vauclair Bouconville-Vauclair
Atelier paléo-archéo à Vauclair
959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne
Retour 10 000 ans avant notre ère !
A l’occasion de l’expo AGRIPOP visible en mars, découvrez la vie des hommes au Néolithique en vous initiant à la technique du modelage !
Des ateliers proposés par la Communauté de Communes du Chemin des Dames en collaboration avec le Service Archéologique du département de l’Aisne…
RV au Pavillon de Vauclair à 10h et/ou à 14h ! (durée ~ 2h sur réservation à partir de 5 ans, avec accompagnement d’un adulte obligatoire) .
959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 79 52 31 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr
English :
Back to 10,000 years BC!
