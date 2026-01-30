Atelier paléographie Place Soljénitsyne Crest
Atelier paléographie Place Soljénitsyne Crest vendredi 3 avril 2026.
Atelier paléographie
Place Soljénitsyne Médiathèque départementale Vallée de la Drôme Crest Drôme
Début : 2026-04-03 17:00:00
fin : 2026-04-03 19:00:00
2026-04-03
Saurez-vous déchiffrer les lettres de la Marquise de Sévigné ? Un atelier pour se familiariser avec la lecture des écritures anciennes. Atelier proposé par les Archives départementales de la Drôme Sur inscription.
Place Soljénitsyne Médiathèque départementale Vallée de la Drôme Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 60 50 mdvd-crest@ladrome.fr
English :
Can you decipher the letters of the Marquise de Sévigné? A workshop to learn how to read ancient scripts. Workshop offered by the Archives départementales de la Drôme Registration required.
