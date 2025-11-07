Atelier Paléographie Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

Atelier Paléographie Vendredi 7 novembre, 14h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Début : 2025-11-07T14:00:00 – 2025-11-07T16:00:00

Les Archives municipales vous proposent de suivre des cours de Paléographie vous permettant de mieux déchiffrer les écritures et abréviations des textes anciens.

Public: adultes

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Avec les archives municipales. Atelier